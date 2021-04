Frazan Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 19:12

Rio - Mapeando o mercado em busca de nomes para a disputa da Libertadores, o Fluminense está de olho na contratação dos zagueiros David Duarte, do Goiás, e David Braz, do Grêmio. Com a possível chegada dos defensores, a tendência é que Frazan perca espaço e seja emprestado após o Campeonato Carioca. A informação é do site "Netflu".

Em razão dos desfalques, Frazan tem atuado nas últimas partidas, mas vem sendo muito criticado pela torcida tricolor. Atualmente, a dupla titular é formada por Nino e Luccas Claro, que ainda não pôde atuar nesta temporada. Matheus Ferraz, que participou dos primeiro jogos, acabou se lesionando, o que abriu espaço para Frazan.

Publicidade

A tendência é que os empresários busquem um clube da Série B para Frazan, na expectativa de que ele seja titular. A diretoria tricolor ainda confia no atleta e, caso ele vá bem em um eventual empréstimo, poderá voltar a ser aproveitado no clube futuramente.