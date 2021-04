David Braz hoje veste a camisa do Grêmio AFP

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 17:28

Rio - O Fluminense quer se reforçar para a disputa da Libertadores, e um dos nomes mais cotados pela diretoria é do zagueiro David Braz. Segundo informações do "ge", o Tricolor já formalizou a proposta pelo defensor do Grêmio e aguarda a resposta.

A expectativa do clube carioca é que o estafe do jogador de 33 anos e o clube respondam já na próxima semana. Braz tem contrato com o Grêmio até o fim deste ano.



Além do zagueiro, o Fluminense está de olho no atacante Babi, do Botafogo, e de Willian Bigode, do Palmeiras.