Jean Pyerre Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 21:00 | Atualizado 01/04/2021 21:01

Rio - Há duas semanas, o Fluminense procurou o Grêmio por informações sobre Jean Pyerre para reforçar o clube para 2021. A ideia do Tricolor era um empréstimo, mas o desejo do detentor dos direitos econômicos é de vender o meia.

De acordo com informações do canal Raiz Tricolor, o jogador de 22 anos se interessou em jogar no Fluminense, onde voltaria a ser comandado por Roger Machado, técnico que participou de sua formação e ascensão aos profissionais.

Publicidade

Outra preocupação de Jean Pyerre é com sua imagem. Recentemente, o pai do jogador criticou o técnico Renato Gaúcho e complicou a situação do jogador no Grêmio. No entanto, ele não quer deixar o clube pela porta dos fundos. Um empréstimo, então, faria sentido, já que após uma temporada distante, poderia retornar ao Grêmio com os ânimos mais calmos.

O Fluminense segue interessado na contratação do atleta e "torce" para que não haja negociações em definitivo para tirar Jean Pyerre de Porto Alegre. Caso a negociação não seja concluída, o destino mais provável do meia de 22 anos deve ser o Fluminense.