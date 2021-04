Conca é 'anunciado' por time de Goiás Reprodução

Por Lance

Publicado 01/04/2021 20:00

Rio - O argentino Darío Conca foi 'anunciado' nesta quinta-feira (01) pelo Itumbiara Esporte Clube, time que disputa a 1ª divisão do Campeonato Goiano. Apesar do atleta estar buscando uma volta aos campos no Brasil, a publicação nas redes sociais do clube não passava de uma brincadeira de "1º de Abril", o Dia da Mentira.

"Tem argentino na área! Ele está de volta ao futebol depois de um tempo parado! E já posou com o manto Tricolor. Estamos esperando apenas o registro na CBF. Seja bem-vindo Darío Conca. Hoje ainda está ausente do duelo contra o Dragão, mas quem sabe na próxima", disse o clube em uma postagem no Instagram seguida da hashtag "Primeiro de Abril", revelando que o anúncio não passava de uma brincadeira.



Veja abaixo o "anúncio" original.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Itumbiara Esporte Clube (@itumbiaraesporteclube)

Publicidade

Conca está aposentado do futebol desde 2019, mas já mostrou que está em forma e afirmou que só depende de oportunidade para voltar aso gramados. O argentino de 37 anos brincou com o retorno ao futebol em suas redes sociais e os torcedores ficaram curiosos para saber o futuro do ídolo.



E o Itumbiara Esporte Clube está na terceira colocação do Grupo A no Campeonato Goiano. O Tricolor enfrenta nesta quinta o Atlético Goianiense, líder do grupo.