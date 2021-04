Marcos Felipe recebeu elogios do ex-goleiro Paulo Goulart, que citou a simplicidade do atual camisa 1 Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 15:52 | Atualizado 02/04/2021 15:54

Rio - Destaque do Fluminense desde a última temporada, o goleiro Marcos Felipe participou de coletiva de imprensa nesta sexta-feira no CT Carlos Castilho. Perguntado, sobre renovação de contrato, o goleiro desconversou. O arqueiro também aproveitou para revelar o desejo de escrever o nome na história do Tricolor e se tornar ídolo do clube carioca.

"Logicamente sabemos que um jogador se manter em um clube por muito tempo é complicado. Não depende só do atleta. Depende de várias questões. Mas meu sonho sim é me tornar ídolo do clube, fazer história, ganhar títulos, ficar, se possível, minha carreira toda aqui, mas não depende só de mim, depende de uma série de questões. Mas eu vou fazer o possível para fazer minha carreira toda no Fluminense", disse Marcos Felipe, antes de emendar:

"Meu empresário ficou responsável por essa parte. Estou preocupado em trabalhar, ajudar o Fluminense dentro de campo", disse o goleiro de 24 anos. Revelado pelo Tricolor, Marcos Felipe está desde 2010 no Tricolor, mas só conseguiu destaque na última temporada, quando fez 21 partidas como titular. Já somou empréstimo ao Macaé em 2015. Para a posição o clube conta também com Muriel e Pedro Rangel.