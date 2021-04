Martinelli Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 13:10

Rio - Um dos principais destaques do atual time titular do Fluminense, o volante Martinelli, de 19 anos, vem despertando o interesse de clubes europeus. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o jogador recebeu sondagens do Manchester United e do Arsenal, que teriam interesse no seu futebol.

De acordo com o site, as procuras não passaram de buscas por informações. Martinelli tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024. A multa rescisória do jogador para o exterior seria de 40 milhões de euros (R$ 265,7 milhões na cotação atual).

Agenciado pela "ADM Esporte", o portal afirmou que o estafe de Martinelli não confirmou os contatos dos grandes clubes ingleses. Ainda segundo o "globoesporte.com", o volante não tem o interesse de deixar o Fluminense no atual momento.



Martinelli se tornou titular do clube carioca na reta final do Brasileiro do ano passado. O jogador, de 19 anos, foi apontado como um dos principais fatores para a evolução do Fluminense que conseguiu terminar o Brasileiro na quinta colocação. Em 17 jogos pela equipe carioca, o volante fez três gols.