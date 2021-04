Fred disse que gostou de encarar o River Plate Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 09/04/2021 15:41

Após o sorteio que definiu o grupo do Fluminense na Libertadores de 2021, Fred e o técnico Roger Machado avaliaram os adversários. Para o centroavante, é normal os torcedores acharem que vai ser difícil, mas ele acredita que confrontos deste nível, principalmente contra a equipe do River Plate, um dos principais clubes do continente, são importantes para a equipe crescer.

"Está todo mundo olhando e falando: "É, vai ser difícil". "É, equilibrado, vai encontrar dificuldade”. Pegamos um dos favoritos, que é o River Plate. Mas esses jogos dão corpo à equipe, dão confiança. Temos que olhar o lado bom disso também, que é legal", avaliou Fred durante transmissão da FluTV sobre o sorteio.



O técnico Roger Machado concordou com seu capitão e ainda disse não considerar que o Fluminense tenha caído no chamado "Grupo da Morte".



"Não costumo fazer avaliações antes. Acho que 'grupo da morte' ou não, 'grupo mais fácil' ou não, só vamos ter a certeza quando começar. Também acredito que pegar um River, mesmo que tenha sido favorito nos últimos anos, te dá uma medida de igualdade de como você vai entrar na competição", avaliou o treinador, que não se mostrou preocupado com jogos na altitude.

"Em uma fase classificatória todos vão jogar na altitude, vão sofrer e em alguma medida podem tirar vantagem de estar jogando lá".



O Fluminense caiu no Grupo D com River Plate (ARG), Independiente Santa Fé (COL) e quem passar entre Bolívar (BOL) e Junior Barranquilla (COL). Se os bolivanos se classificarem, o Tricolor terá de jogar na altitude de 3.600 metros de La Paz.