Cazares não foi bem no Corinthians Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 10:34

Em busca de contratações para a disputa da Libertadores, o Fluminense tem um novo alvo na mira: Cazares, do Corinthians. O jogador equatoriano foi oferecido e a diretoria tricolor se interessou pelo nome e busca um acerto de valores para tentar viabilizá-lo. A informação inicial é do site 'Saudações Tricolores' e foi confirmada pela reportagem.

Sem ter grande passagem pelo Cortinhians, Cazares tem contrato até o meio do ano e não ficará. Entretanto, seu alto salário é um problema para o Fluminense, que busca uma solução.



Publicidade

O equatoriano de 29 anos já pode assinar um pré-contrato com outro clube, mas a ideia da diretoria tricolor é que ele chegue antes do meio do ano. Para isso, o Fluminense e o jogador teriam de se acertar com o Corinthians pela liberação.

Revelado pelo Independiente del Valle, Cazares jogou no Brasil pela primeira vez no Atlético-MG, onde chegou a fazer dupla de ataque com Fred. Entretanto, apesar de boas atuações, envolveu-se em muitas polêmicas fora do campo. Acabou negociado com o Cortinthians, onde não teve bom desempenho em 27 partidas: fez apenas dois gols.

Publicidade

Além de Cazares, o Fluminense tem Willian Bigode, do Palmeiras como alvo para o ataque, assim como Jean Pyerre, do Grêmio. Matheus Babi, do Botafogo, também interessava, mas o clube desistiu após perder a disputa para o Athletico-PR. Para a zaga, a diretoria negocia com David Braz, do Grêmio, e Manuel, que pediu para deixar o Cruzeiro.