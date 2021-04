Roger Machado Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 09:00

Rio - O treinador do Fluminense, Roger Machado, afirmou que enxergou evolução na atuação da sua equipe na vitória sobre o Nova Iguaçu. Na opinião do técnico, o Tricolor conseguiu ter mais velocidade no ataque, porém, ainda precisa evoluir em alguns pontos, principalmente em criar mais jogadas que sejam concluídas com finalizações.

"Estamos em uma construção. Vejo pontos em que evoluímos muito no jogo de hoje, principalmente na questão de termos a bola, de termos volume de jogo, de atacar o terço final em velocidade. Porém, não concretizamos esse acesso a esse último terço com jogadas de finalização, evidentemente. Mas não permitimos que o adversário usasse o contra-ataque a seu favor, controlamos bem as transições", disse.



A noite do último domingo foi história para Kayky e Fred. O jovem, de 17 anos, fez o seu primeiro gol no Maracanã e acabou anotando uma verdadeira "pintura" no estádio. Já o centroavante, de 37 anos, fez o seu gol de número 400 na carreira.

"De fato, foi um jogo de belos momentos e momentos históricos. Esse gol do Kayky, sem dúvida, vai ser lembrando daqui a muitos anos, o gol de número 400 é outro fato relevante de muito peso. Mas o que salientei para os atletas é que, junto com isso, foi a construção do terceiro gol, em uma jogada coletiva, de jogadores que vieram todos do banco de reserva. É a prova que com cinco, dez, quinze minutos em campo é possível contribuir também. Quando os jogadores desgastados começaram a não ter capacidade de empurrar a bola para dentro do gol, as trocas fizeram o time voltar para o jogo e retomar as ações ofensivas da partida", disse.