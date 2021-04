Cazares já está com a camisa do Fluminense no sistema da CBF Reprodução/BID da CBF

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 16:54

Depois de Manoel, o Fluminense está muito perto de anunciar Cazares e Abel Hernández. O meia equatoriano, inclusive, já apareceu com a camisa do Fluminense na foto do documento de rescisão de contrato com o Corinthians, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Com a publicação da rescisão, Cazares ficou livre para acertar com o Fluminense e seu nome deve aparecer no BID ainda nesta quarta-feira. O meia já se apresentou e realizou.



Já o Internacional confirmou a rescisão com Abel Hernández, que também publicou um texto despedindo-se do Colorado. O atacante uruguaio é aguardadado nesta quinta no CT do Fluminense.