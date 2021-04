Juan Cazares Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 13:43 | Atualizado 15/04/2021 13:47

Rio - Ainda sem anuncio oficial, o meia Juan Cazares, de 29 anos, teve a sua situação regularidade e está inscrito como jogador do Fluminense no BID. Ex-jogador do Corinthians, o equatoriano pode deste modo fazer a sua estreia como atleta tricolor. O jogador fez exames médicos no clube carioca na última quarta.

O atacante Abel Henández, de 31 anos, teve a sua rescisão com o Internacional publicada no BID. O jogador tinha contrato com o Internacional até o meio de 2021, mas foi liberado para reforçar o Fluminense na Libertadores.



Além deles, o Fluminense já anunciou e inscreveu o zagueiro Manoel, ex-Cruzeiro. O atacante Raúl Bobadilla, único reforço tricolor que estava fora do país, deve ter a sua situação regularizada em breve também. O atacante, de 33 anos, foi emprestado pelo Guarani, do Paraguai.