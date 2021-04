Manoel Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 15/04/2021 15:32

Rio - Reforço do Fluminense, o zagueiro Manoel participou ao lado dos seus companheiros do seu primeiro treino pelo Tricolor Carioca. Ex-jogador do Cruzeiro, o defensor já está regularizado e pode ser utilizado por Roger Machado já no clássico deste sábado contra o Botafogo.

Dos quatro reforços fechados pelo Fluminense nesta semana, Manoel foi o primeiro a ser anunciado oficialmente. Além do defensor, o meia Juan Cazares também está regularizado e pode estrear pelo clube carioca. Os atacantes Abel Hernández e Raúl Bobadilla também foram contratados.



O meia Michel Araújo, de 24 anos, que está de saída do Fluminense também participou da atividade. Preterido por Roger Machado nos últimos jogos, o uruguaio será emprestado ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes, clube do treinador Odair Hellmann.