Ídolo do futebol brasileiro, Rivellino, de 75 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, em Vinhedo, interior de São Paulo

Publicado 15/04/2021 17:20

Vinhedo - Tricampeão na Copa do Mundo de 1970, no México, Roberto Rivellino celebrou nesta quinta-feira uma vitória tão importante quanto as conquistadas no futebol. Aos 75 anos, o ex-jogador recebeu a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus e registou o esperado momento nas redes sociais.

"Não precisa falar nada. Vacina para todo mundo", postou Rivellino.

Ídolo de Fluminense e Corinthians, Rivellino foi imunizado em um posto de saúde na cidade de Vinhedo, na região de Campinas. Dono da 'Patada Atômica' e de memoráveis 'elásticos', seu drible mais marcante, o campeão do mundo não perdeu a oportunidade de valorizar a importância da vacinação em meio ao aumento no número de casos e de vítimas fatais da doença no Brasil, com mais 360 mil mortes já registradas.

"Dez! Graças a Deus, a segunda (dose)", celebrou Rivellino, emocionado, no vídeo postado no Instagram.