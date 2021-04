Manoel e Cazares participaram de treinamento Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 14:03

Rio - Reforços do Fluminense, o zagueiro Manoel e o meia Jean Cazares participaram nesta sexta-feira do último treino do Tricolor, antes do clássico contra o Botafogo, neste sábado, no Maracanã, às 16 horas. Os dois jogadores chegaram ao Flu na última terça-feira e quarta, respectivamente.

O atacante Abel Hernández, que chegou ao Fluminense, na última quinta-feira, deverá ser anunciado oficialmente nas próximas horas. O Tricolor ainda aguarda o atacante Raúl Bobadilla e o zagueiro David Braz, que estão acertados e devem chegar ao clube carioca em breve.



De saída do Fluminense, o meia Michel Araújo também participou da atividade. Preterido por Roger Machado nas última partidas, o uruguaio será emprestado ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes, clube do ex-treinador tricolor, Odair Hellmann.

Em quarto lugar no Campeonato Carioca, o Fluminense precisa de uma vitória simples sobre o Botafogo para classificar para a semifinal da competição. Após o clássico, o Tricolor fará a sua estreia pela Libertadores na próxima quinta-feira contra o River Plate, no Maracanã.