Rio - O volante Wellington, de 30 anos, já disputou a Libertadores em algumas oportunidades. Com passagens por Athletico-PR, Vasco e São Paulo, essa será a segunda vez que ele entrará em campo pela competição defendeu um clube do Rio. A sua primeira vez não foi das melhores. Com o Cruzmaltino em 2018, ele acabou participando de uma campanha que acabou eliminada na fase de grupos. Ao comparar as duas equipes, Wellington acredita que o Fluminense entra para disputar o torneio mais bem preparado que o Vasco daquela ocasião.

"O Fluminense chega muito mais forte do que o Vasco, não só de estrutura, e eu falo em estrutura mental, de grupo, de organização... Era uma transição no Vasco, tinha mudança de diretoria, de venda de jogador. Aqui não, aqui está estável, com chegada de jogadores, estruturado. Nós estamos prontos para enfrentar a Libertadores de frente", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



A estreia do Fluminense será em alto nível. O rival é o River Plate e o confronto acontecerá na próxima quinta-feira. Considerado um dos melhores times da América do Sul, o clube de Buenos Aires impõe respeito, mas não coloca medo no Tricolor.

"A cada treinamento é passado algum detalhe do River. É um time muito grande na Argentina, como nós somos grandes no Brasil. Toda hora sai notícia deles, é algo que a gente sempre está acompanhando. A gente sabe que é uma grande equipe, que eles também estão tentando reformular e, mesmo assim, os jovens de lá estão preparados para vestir a camisa do River. Tem jogadores de muita qualidade. Ao longo da semana, com certeza, vai estar tudo pronto para a nossa estreia", disse.