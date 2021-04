Abel Hernández pode começar como titular Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 09:00

Rio - Com as atenções divididas, o Fluminense enfrenta o Madureira, neste domingo, às 11 horas, no Maracanã. Após a estreia contra o River Plate na Libertadores, o Tricolor tenta trocar a chave e colocar o seu foco na partida que encerra a primeira fase do Campeonato Carioca.

Com um desafio complicado na próxima quarta-feira contra o Independiente Santa Fé, o clube das Laranjeiras deverá enfrentar o Madureira como uma equipe alternativa. A tendência é de que nomes como Fred e Nenê sejam preservados.

O Tricolor está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Porém, uma vitória contra o Madureira dará a equipe de Roger Machado a vantagem de dois resultados iguais no confronto eliminatório. Por conta disso, o Flu tem bastante interesse na partida.

Já o Madureira que tem apenas uma derrota no torneio, deseja terminar a competição com dignidade. Eliminado das semifinais, o Tricolor Suburbano busca uma vitória para disputar a Taça Rio com moral e concluir a primeira fase do Carioca com uma campanha superior a do Botafogo e do Vasco.