Publicado 24/04/2021 19:15

Rio - Último reforço contratado pelo Fluminense, o atacante Raúl Bobadilla se antecipou ao treinador Roger Machado e garantiu que fará sua estreia pelo Tricolor contra o Madureira. Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador, de 33 anos, iniciou uma contagem regressiva para o confronto.

"Um dia para estrear. Vamos, Fluzão", escreveu o argentino, naturalizado paraguaio. Bobadilla participou do último treino da equipe carioca, antes do duelo contra o Madureira, que acontecerá neste domingo, às 11 horas.



Roger Machado deverá poupar alguns jogadores para a partida, de olho no confronto diante do Independiente Santa Fé, válido pela Libertadores, na próxima quarta-feira, na Colômbia. Com isso, as possibilidades do atacante estrear neste domingo são boas. Além dele, o zagueiro Manoel também pode fazer o seu primeiro jogo pelo Fluminense.