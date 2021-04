Fluminense goleou o Madureira por 4 a 1 Lucas Mercon / Fluminense

Por Pedro Logato

Publicado 25/04/2021 13:07 | Atualizado 25/04/2021 13:19

Rio - Com uma equipe alternativa, o Fluminense teve dificuldades no primeiro tempo, mas na etapa complementar, o Tricolor deslanchou na partida a partir da entrada de Gabriel Teixeira. A equipe das Laranjeiras saiu atrás, mas reverteu e acabou terminando a partida com uma goleada por 4 a 1.

A vitória sobre o Madureira marcou os primeiros gols de Abel Hernández e Raúl Bobadilla. Além dos gringos, Paulo Henrique Ganso e Gabriel Teixeira também balançaram as redes no Maracanã. Com o resultado, o Fluminense irá enfrentar a Portuguesa na semifinal do Campeonato Carioca.

Publicidade

O primeiro tempo entre Fluminense e Madureira começou bastante lento, com as duas equipes sentindo muito o calor no Maracanã. O clube das Laranjeiras buscava mais o jogo, mas tinha dificuldade na criação de jogadas, principalmente pela lentidão do seu meio campo.



Publicidade

A primeira oportunidade do jogo aconteceu aos 22 minutos em bola parada. Cazares cruzou na cabeça de Danilo Barcelos, o lateral deixou a bola bater e ela acabou indo para fora, assustando o Madureira. Seis minutos depois, o Madureira abriu o placar em sua primeira chegada. Após levantamento para a área, Hudson afastou mal e Luiz Paulo finalizou para marcar.



O gol deixou o sistema defensivo do Fluminense um pouco atordoado. Luiz Paulo foi lançado, ganhou de Matheus Ferraz a deu um drible desconcertante em Manoel, na finalização, o atacante chutou para fora. O autor do gol do Madureira acabou se lesionando no lance e foi substituído por Elias, logo depois.



Publicidade

Aos 40 minutos, o Fluminense construiu a sua jogada mais perigosa no primeiro tempo. Cazares deu belo passe, a zaga desviou mas a bola chegou em Raúl Bobadilla, o atacante driblou o goleiro do Madureira, mas finalizou para fora.



O segundo tempo começou sonolento e Roger Machado resolveu mexer na equipe. Lucca foi sacado e entrou Gabriel Teixeira. Aos 13 minutos, Abel Hernández aproveitou a falha da zaga do Madureira e foi derrubado dentro da área. Na cobrança do pênalti, o uruguaio cobrou bem e deixou tudo igual no Maracanã.



Publicidade

Aos 21 minutos, o Madureira quase voltou a ficar na frente em uma belíssima jogada. Após levantamento para a área, Caíque Valdivia acertou uma bicicleta e acabou finalizando na trave do Fluminense. Porém, quatro minutos depois, o Flu chegou a virada. Após cobrança de escanteio, Gabriel Teixeira finalizou, o goleiro Felipe Lacerda largou e Raúl Bobadilla apareceu para fazer o segundo do clube das Laranjeiras.



Atrás do placar, o Madureira foi para cima e quase empatou aos 30 minutos. Após boa jogada ofensiva, Bruno Santos finalizou e Marcos Felipe fez uma grande defesa. Cinco minutos depois, Caio Paulista fez belíssima jogada e deixou Abel em condições, porém, o uruguaio finalizou mal para boa defesa do goleiro do Madureira.

Publicidade

Porém ainda havia tempo para mais dois gols do Fluminense. Após bela jogada com Danilo Barcelos e Gabriel Teixeira, Ganso apareceu e cabeceou, sem chances de defesa para o goleiro Felipe. Nos acréscimos, o garoto, de 19 anos, acertou um belíssimo chute e marcou o seu primeiro gol como profissional pelo Fluminense.



FLUMINENSE 4 X 1 MADUREIRA



Estádio: Maracanã (RJ)



Publicidade

Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)



Cartões Amarelos: Lucca (FLU)



Publicidade

Cartões Vermelhos:



Gols: Luiz Paulo (MAD), Abel Hernández (FLU), Raúl Bobadilla (FLU), Ganso (FLU) e Gabriel Teixeira (FLU)



Publicidade

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Manoel e Danilo Barcelos; Wellington, Hudson e Cazares (Ganso); Lucca (Gabriel Teixeira), Raúl Bobadilla (Caio Paulista) e Abel Hernández / Treinador: Roger Machado



MADUREIRA: Felipe Lacerda, Rhuan Rodrigues (Sampaio), Maurício Barbosa, Edmário e Juninho Monteiro; Feitosa, Rodrigo Yuri, Nivaldo (Caíque Valdivia) e Natan (Bruno Santos); Sillas Gomes e Luiz Paulo (Elias) / Treinador: Alfredo Sampaio