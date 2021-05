Fred vem sendo destaque do Fluminense nesta Libertadores Luis Robayo / Pool / Afp

Rio - Aos 37 anos, Fred vive grande momento com a camisa do Fluminense e é o artilheiro da equipe na temporada com oito gols. Recentemente, o atacante se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, com 185 tentos. Autor de todos os gols do Tricolor na Libertadores até aqui, o centroavante revelou ter desconfiado da própria condição física ao retornar ao Flu.

"Confesso que eu mesmo não acreditava tanto em mim. Vocês torcedores confiaram e me deram força. Eu vim de um ano muito difícil, seis meses sozinho lá na roça com o Chico (Jefferson Souza, prepador físico). Sinceramente, eu tinha convicção que não iria chegar nenhuma proposta para mim. O Mário acreditou em mim, graças a Deus, e, quando cheguei, mesmo com todas as dificuldades, não acreditando, nessa guerra mental, pensando que ainda dava", disse Fred, ao site do Fluminense, antes de completar:

"Quando vesti a camisa do Fluminense de novo, senti a potência da nossa torcida de novo e essa força, o carinho, o respeito quando eu estava mal. Eu não pensava isso, esperava, mas tinha dúvidas e medo na minha cabeça. Isso só foi quebrado com o que vocês me deram, esse apoio. Quando eu não acredito, vocês me dão força e fazem eu me transformar. Continuem acreditando, que eu continuarei me dedicando. Mesmo quando eu acho que não vou fazer, vocês acreditam, eu me supero e faço de tudo para dar alegria a essa torcida", encerrou.