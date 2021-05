Jogadores do Fluminense desembarcam no Aeroporto do Galeão, no Rio Divulgação/Fluminense

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 11:50

Depois de sofrer novamente com problemas logísticos na Colômbia, o Fluminense desembarcou na manhã desta sexta-feira (7) no Rio. Foram cerca de 7 horas de viagem saindo de Guayaquil, no Equador, onde empatou em 1 a 1 com o Junior Barranquilla pela Libertadores. Agora, o Tricolor só terá o treino de sábado para preparar a equipe para o confronto de volta contra a Portuguesa, pela semifinal do Campeonato Carioca.

O dia de folga ao elenco já era esperado. Afinal, foram mais de 10 mil quilômetros percorridos devido à transferência do jogo de Barranquilla, na Colômbia, para Guayaquil. E poderia ter sido ainda mais se o clube não tivesse recebido uma liberação especial para o voo fretado contratado no Brasil sair da cidade equatoriana. Isso porque, inicialmente, o Fluminense teria que retornar à cidade colombiana para viajar de volta ao Brasil.



Publicidade

Devido à desgastante viagem, a tendência é que o Fluminense vá a campo contra a Portuguesa com muitos reservas. A comissão técnica ainda avaliará se algum titular será aproveitado. Muitos devem ficar no banco. Afinal, o Tricolor tem a vantagem do empate para se classificar à final.



“Vamos buscar descansar bem os atletas, quero contar com todos que estiverem nas melhores condições. E sobretudo estarão em campo aqueles que tiverem recuperado bem da viagem. É uma partida importante”, disse o técnico Roger Machado.