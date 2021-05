Rio de Janeiro, RJ - Brasil - Maracanã - 04/03/2021 - Miguel Silveira Campeonato Carioca. Taça Guanabara. 1º Rodada. Jogo Fluminense x Resende. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Mailson Santana/Fluminense FC

08/05/2021

Rio - O meia Miguel ingressou na Justiça na noite da última sexta-feira pedindo rescisão de contrato unilateral com o Fluminense. Segundo o site "Netflu", os representantes do jogador falam em não pagamento de reajuste contratual a partir de junho de 2020, falta de recolhimento do Fundo de Garantia (FGTS) e outras cláusulas não cumpridas do contrato.

De acordo com o portal, a irritação do estafe do jogador é grande e a chance de um acordo com o clube é mínima. Eles não gostaram da falta de oportunidades a Miguel desde que o jovem subiu da base tricolor para o profissional. A tendência é que eles tentem de tudo para conseguir a rescisão.



Em dois anos na equipe profissional, Miguel esteve em campo em menos de 600 minutos. Neste momento, não existe possibilidade de renovação com o jogador, que tem contrato com o Fluminense até junho de 2022.

Em meio ao impasse com Miguel, o Fluminense volta a campo neste domingo, pela semifinal do Campeonato Carioca, às 16h, contra a Portuguesa, no Maracanã. No jogo de ida, as equipes ficaram no empate em 1 a 1.