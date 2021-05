Fluminense x Portuguesa: Kayky e Gabriel Teixeira comemoram gol tricolor LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 17:53 | Atualizado 09/05/2021 17:54

Rio - O Fluminense venceu a Portuguesa por 3 a 1, na tarde deste domingo, no Maracanã, e carimbou sua vaga na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O time tricolor contou com uma grande atuação dos jovens revelados em Xerém. Yago Felipe, Gabriel Teixeira e Kayky marcaram para os donos da casa, enquanto Chay, de pênalti, fez o único gol da equipe da Ilha do Governador.

O primeiro tempo começou com o Fluminense ficando menos com a bola, mas buscando ser efetivo sempre que chegava ao campo de ataque. Logo nos primeiros minutos, o trio de ataque formado Biel, Ganso e Abel Hernández mostrou que, quando a equipe conseguia trocar passes, levaria perigo ao gol adversário. Já a Portuguesa, apesar de ter mais posse, encontrou dificuldades no setor ofensivo e chegou com perigo arriscando de longe com Muniz, mas esbarrou na bela defesa de Marcos Felipe.

Publicidade

O gol que inaugurou o placar saiu aos 21 minutos. E que gol. Yago Felipe fez boa tabelinha com Ganso na altura da meia-lua e bateu colocado, de chapa, no ângulo para marcar um golaço. A bola ainda tocou na trave antes de morrer no fundo das redes do goleiro Neguete.

Após inaugurar o marcador, o Fluminense se animou e saiu em busca do segundo. O Tricolor teve algumas chances, principalmente com Abel Hernández, mas foi a Portuguesa quem marcou. Após o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcar falta polêmica de Martinelli no meio-campo, a jogada seguiu e foi assinalado pênalti de Marcos Felipe em Jhulliam. O banco tricolor reclamou muito, mas não teve jeito. Chay foi para a cobrança e deixou tudo igual já no fim da primeira etapa.

Publicidade

A conversa no vestiário parece ter surtido efeito no time do Fluminense, que voltou com tudo para o segundo tempo. Logo aos sete minutos, Egídio quase marcou em cobrança de falta ao encobrir Neguete, mas a bola ficou na trave. Pouco depois, foi a hora dos garotos de Xerém entrarem em ação: Martinelli lançou Kayky, que entrou no intervalo no lugar de Cazares, o jovem invadiu a área e cruzou para Gabriel Teixeira colocar o Fluminense de volta à frente do placar.

Mesmo com a vantagem, o Tricolor não relaxou em busca do terceiro gol, que não demorou para sair. Martinelli voltou a aparecer bem, ganhou a bola na intermediária defensiva e lançou para Kayky. O jovem, que entrou com tudo na partida, ganhou na corrida de Diego Guerra e bateu entre as pernas de Neguete para ampliar. Com boa vantagem no placar, a equipe de Roger Machado apenas administrou o resultado para carimbar sua vaga na final.

Publicidade

Com a vitória, o Fluminense se classificou para enfrentar o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca. O primeiro jogo acontecerá no próximo fim de semana, com data e hora a serem confirmados pela Ferj. Antes, o Tricolor muda a chave para a Libertadores e se prepara para enfrentar o Santa Fé, na próxima quarta, às 21h, no Maracanã.

Local: Maracanã

Publicidade

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Egídio; Yago Felipe (Wellington), Martinelli (Calegari) e Ganso (Lucca); Gabriel Teixeira, Cazares (Kayky) e Abel Hernández (Bobadilla). Técnico: Roger Machado.

Publicidade

PORTUGUESA: Neguete, Watson, Pedro Carrerete (Andrezinho), Diego Guerra e Luis Gustavo; Mauro Silva, Muniz e Cafú (Rafael Pernão); Romarinho (Patrick Valverde), Chay (Robert) e Jhulliam (Douglas Eskilo). Técnico: Felipe Surian.

Gols: Yago Felipe (21' do 1ºT), Gabriel Teixeira (10' do 2ºT) e Kayky (21' do 2ºT); Chay (42' do 1ºT)

Publicidade

Cartões amarelos: Yago Felipe, Bobadilla e Wellington; Luis Gustavo, Douglas Eskilo, Diego Guerra, Robert e Chay