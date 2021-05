Brazil's Fluminense Caio Paulista celebrates after scoring against Colombia's Independiente Santa Fe during their Copa Libertadores football tournament group stage match at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on May 12, 2021. (Photo by SERGIO MORAES / POOL / AFP) Sergio Moraes / Pool / Afp

12/05/2021

Em um jogo abaixo do esperado no ponto de vista técnico, a raça sobressaiu, e o Fluminense bateu o Santa Fe, de virada, pro 2 a 1, no Maracanã, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O time colombiano saiu na frente as 12 minutos do segundo tempo, com González. Aos 14, Fred empatou e, aos 31, Caio Paulista fez o gol da vitória tricolor em noite de muita chuva no Rio de Janeiro.

O primeiro lance de perigo foi do Santa Fé, aos quatro minutos. Arias desviou de cabeça, e a bola chegou limpa para González na lateral da área. Ele arriscou o chute, mas pegou na orelha da bola e mandou para fora. Aos 11 minutos, o Fluminense respondeu. Nenê dá um bolão para Luiz Henrique na área, mas ele deixa a bola quicar, e o goleiro Castellano sai do gol e chega primeiro.

No lance seguinte, aos 12, a equipe colombiana deu o contragolpe. Osorio foi lançado na área em posição duvidosa, o árbitro mandou seguir, e Marcos Felipe saiu do gol para travar o chute e evitou o gol. O Fluminense jogava mal e via o adversário tomar conta do jogo. Aos 20, Calegari errou o passe no ataque e armou o contra-ataque dos colombianos. Jorge Ramos recebeu na área, Luccas Claro fez o desarme, mas a bola sobrou para Osorio chegar batendo, mas Calegari se redimiu e bloqueou o chute quase na pequena área.

Depois disso, o jogo caiu de nível, e as duas equipes não mostravam muita vontade de mexer no placar. Antes do apito final da primeira etapa, o Santa Fé ainda teve duas grandes oportunidades. Aos 38, Arboleda cruzou da esquerda, González apareceu nas costas de Egídio e cabeceou sozinho na rede pelo lado de fora. No lance seguinte, aos 40, Porras ganhou de Yago e chutou forte da entrada da área. Marcos Felipe espalmou para escanteio.

O segundo tempo começou agitado e com quase gol do time colombiano. Logo no primeiro minuto, Jorge Ramos soltou a pancada, a bola foi no ângulo, mas Marcos Felipe faz milagre e evitou o que seria uma pancada. O Fluminense respondeu aos sete minutos. Kayky cruzou na área, Fred escorou, e Gabriel Teixeira chegou batendo. A Bola foi no cantinho, e Castellanos espalmou para escanteio.

Aos 12 minutos, o Santa Fe abriu o placar. O Fluminense perdeu a bola no ataque e armou o contra-ataque adversário. Porras viu González se infiltrando entre Luccas Claro e Nino, deu um bolão por cobertura, e González peou de primeira para marcar um lindo gol no Maracanã.

Mas os colombianos não tiveram muito tempo para comemorar. Aos 14 minutos, o Tricolor empatou. Primeiro contra-ataque encaixado pelo Fluminense puxado por Martinelli. No três contra três, Kayky faz bela jogada e tocou para Fred dominar na área e bater no cantinho de Castellanos para deixar tudo igual. Com o gol, o camisa 9 se igualou a Célio (ex-Vasco e Nacional-URU) como terceiro maior artilheiro brasileiro na Libertadores. São 22 gols, sendo 12 pelo Fluminense.

Mesmo não tendo a melhor das atuações, o Flu começava a mandar na partida e ficava mais perto de fazer o segundo do que tomar. Aos 29, o Tricolor ensaiou a virada. Calegari cruzou da direita, Gabriel Teixeira se jogou na bola na área e por pouco não alcançou. Porém, aos 31, não teve jeito. Cazares fez lindo lançamento, deixou Caio Paulista cara a cara com Castellanos. O atacante, que iniciou a jogada na defesa, bate com categoria na saída do goleiro, marcou um golaço e saiu para o abraço.

Depois de virar o marcador. Roger Machado fez alterações na equipe, tirando Martinelli e Fred e colocando Wellington e Bobadilla, respectivamente. O Santa Fe, necessitando do empate, foi ao ataque de forma desesperada, em busca do segundo gol, mas foi em vão, e o Fluminense conseguiu a vitória em casa.

O próximo jogo do Fluminense na Libertadores é na próxima terça-feira (18) contra o Junior Barranquilla, também no Maracanã, às 21h30, pela quinta rodada da fase de grupos. Mas antes, o Tricolor tem a primeira partida da final do Carioca diante do Flamengo, no sábado, às 21h05. Roger Machado ainda não definiu se irá poupar jogadores no clássico.