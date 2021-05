Fred tem grande início de temporada pelo Fluminense Lucas Mercon/fluminense

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 12:31

Aos 37 anos, Fred não para de surpreender nesta temporada, um dos melhores pelo Fluminense. Na verdade, em números, pode-se dizer que é o melhor. Afinal, ao marcar na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Santa Fé (COL), pela Libertadores, o camisa 9 igualou o seu melhor início pelo Tricolor, com nove gols em nove partidas, assim como em 2011.

Entretanto, 10 anos depois, o desempenho do agora veterano e ídolo é ligeiramente melhor. Em 2021, Fred só passou em branco em três das nove partidas disputadas. Aproveitamento melhor do que em 2011, quando não marcou em quatro.



Segundo levantamento do Fluminense, Fred marcou seis vezes após nove partidas em 2015 e 2016. Em 2009, 2010 e 2012, foram cinco gols, em 2013, quatro e, em 2014, apenas três.



Graças a esse início, Fred vem conseguindo quebrar marcas importantes. Depois de chegar a 400 gols na carreira e se tornar o segundo maior goleador do Fluminense, agora com 187, o centroavante passou a ser o terceiro maior artilheiro brasileiro na Libertadores, com 22 gols (quatro deles neste ano), igualando-se a Célio Taveira.



"Eu me sinto feliz, com a sensação de que as coisas estão acontecendo da melhor forma possível. Estamos em uma sequência muito forte e só tende a ficar cada vez mais pegado. Mesmo assim estamos nos sentido muito bem fisicamente. Nós, jogadores, mesmo com essa maratona, estamos nos sentindo bem fisicamente e mentalmente", afirmou Fred.