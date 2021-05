Matheus Martins Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 19:59

Rio - Sem Miguel, que tenta rescisão de contrato na Justiça, o Fluminense decidiu dar chance a mais um jovem no time profissional. Trata-se do atacante Matheus Martins, de 17 anos, um dos destaques da "Geração dos Sonhos", que brilhou na última temporada. A informação foi dada inicialmente pelo site "Globo Esporte".

Matheus já havia sido aproveitado no time de cima no início do Campeonato Carioca, quando o grupo principal ainda não havia retornado de férias. No entanto, após o retorno, ele foi deslocado novamente para a equipe sub-23. Ele está à disposição do técnico Roger Machado desde a última segunda-feira.



Outro garoto que deve ganhar mais espaço é o volante André, de 19 anos. Ele estava fora dos planos do Fluminense para a temporada e esteve perto de ser emprestado, mas o cenário mudou com a lesão de Hudson, que não deve atuar mais neste ano.