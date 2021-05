Michel Araújo Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 18:20

Rio - O meia uruguaio Michel Araújo, do Fluminense, já está negociado com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, mas só vai deixar o clube em junho, segundo informações do "NetFlu". Apesar de não estar nos planos de Roger Machado, o jogador seguirá treinando com o grupo por mais um mês.

Michel aguarda agora o fim das férias nos Emirados para seguir para o país. O meia foi um pedido de Odair Helmann, que trabalhou com o jogador no próprio Fluminense, antes de acertar com o Al-Wasl. Ele chega por empréstimo com opção de compra ao fim do vínculo.



O jogador, de 24 anos, chegou ao Fluminense no ano passado, após se destacar no Racing, do Uruguai. Michel Araújo foi titular durante boa parte da temporada, sendo muito utilizado por Marcão e Odair Hellmann. Com a chegada de Roger perdeu espaço. Ao todo, o meia atuou em 44 jogos e marcou dois gols.