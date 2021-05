Caio Paulista Sergio Moraes / Pool / Afp

Publicado 13/05/2021 17:20

Rio - O atacante Caio Paulista, de 23 anos, viveu certamente na última quarta-feira o seu melhor momento pelo Fluminense. Bastante criticado pelos torcedores na última temporada, o jogador permaneceu no Tricolor graças ao aval de Roger Machado. Sob o comando do técnico, o atleta vem mostrado evolução e na partida contra o Santa Fe, que aconteceu justamente no dia do seu aniversário, Caio Paulista foi decisivo ao fazer o gol da vitória do clube carioca na Libertadores.

O gol contra os colombianos coroa o bom momento do jogador que vem subindo de produção a cada partida. Após o duelo, Roger Machado rasgou elogios a Caio Paulista e ainda deu entender que o jogador poderá disputar a posição de titular no ataque do Fluminense com os jovens Luiz Henrique, Kayky e Biel.



"A disputa está sempre aberta nos jogadores. Não só entre Nenê e Cazares, ou o Paulo Henrique (Ganso), Luiz Henrique, Biel (Gabriel Teixeira) ou Caio (Paulista), que entrou hoje muito bem. No início do Campeonato, quando elogiei o Caio naquele momento, falei que estaria passando na frente dele Kayky e Biel para vê-los em campo atuando, mas que não soasse como desprestígio ao Caio porque já o conhecia mais que os meninos e sabia o que podia acontecer", afirmou.

Assim como seus concorrentes, Caio Paulista é revelado na base de Xerém. No entanto, o jogador precisou trilhar outros caminhos antes de conseguir espaço no elenco profissional do Fluminense. O atacante se profissionalizou pelo Avaí e retornou ao Tricolor no ano passado. Emprestado pelo Tombense, Caio atuou em 42 jogos e fez quatro gols com a camisa do clube das Laranjeiras.