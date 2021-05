Caio Paulista festeja o gol da vitória contra o Santa Fe Sergio Moraes / Pool / Afp

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 21:30

Rio - O Fluminense venceu o Independiente Santa Fe-COL, na última quarta-feira, e segue na liderança do grupo D da Libertadores da América. Com oito pontos, o Tricolor depende apenas de um empate na próxima rodada para se classificar para as oitavas de final do torneio. Em blog no 'UOL', o jornalista Juca Kfouri falou sobre o momento da equipe.

"Fluminense é a melhor surpresa brasileira na Libertadores. O Fluminense recebeu o colombiano Independiente Santa Fé no Maracanã e não jogou bem o primeiro tempo. Acabou justamente castigado no segundo ao sofrer o 1 a 0 e ver em risco sua campanha na Libertadores. Mas o Flu tem o veterano Fred e o menino Kayky. Aos 37 anos o artilheiro Fred tem idade para ser pai de Kayky, que tem 17", escreveu o jornalista, antes de emendar:

Publicidade

"Pois o menino deu passe com açúcar e com afeto, como diria o tricolor Chico Buarque, para o velhinho empatar o jogo. E não é que quase instantaneamente Cazares fez um lançamento espetacular para Caio fazer o gol da virada, o do 2 a 1 que deixa o Flu na liderança isolada de seu grupo, dois pontos à frente do poderoso River Plate e a apenas um empate da classificação? Sem exagero, o Fluminense é a surpresa mais agradável dos times brasileiros na fase de grupos da Libertadores. E o Palmeiras é o único time 100% no torneio, porque o Argentinos Junior, que poderia empatar com ele, perdeu ontem", encerrou.