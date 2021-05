10 - Fluminense (BRA) - 48,7 milhões de euros Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 11:00

Rio - Nino, do Fluminense, foi convocado pelo técnico André Jardine para defender a Seleção Olímpica nos últimos amistosos antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O zagueiro comemorou a oportunidade e espera sair bem nesta nova chance.

Publicidade

"Estou me sentindo muito feliz e orgulhoso. Eu estava em casa com minha esposa, assistindo, na expectativa de ser convocado. É uma honra e uma motivação. Isso é o reconhecimento do trabalho que a gente tem feito aqui no Fluminense, e fico muito feliz de ter sido lembrado", disse o camisa 33.







Publicidade

"É um sonho para mim. Hoje me vejo perto desse sonho estando na penúltima convocação. Então espero continuar fazendo um bom trabalho aqui e quando chegar lá agradar nos treinamentos e nos amistosos para, se Deus quiser, conseguir realizar esse sonho", declarou.



Apesar da convocação, a CBF ainda não divulgou a programação completa do período em que Nino estará à disposição do técnico André Jardine. Ainda não se sabe se os amistosos serão realizados por questões burocráticas.

Publicidade

Com a convocação, Nino vai desfalcar o Fluminense nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro (contra São Paulo e Cuiabá, nos dias 29 de maio e 5 de junho, respectivamente), no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino (dias 1º e 8 de junho), e possivelmente no confronto de volta.