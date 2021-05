Rio de Janeiro - 09/05/2021 - Maracanã..COLETIVA ROGER MACHADO / Fluminense enfrenta a Portuguesa esta tarde no Maracanã pela segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca 20201..FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu.uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football.Club. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 10:30

Rio - O Fluminense empatou com o Flamengo, em 1 a 1, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, no último sábado. O jogo foi marcado pela mudança de postura da equipe Tricolor, que fez um mal primeiro tempo, mas com algumas mudanças, conseguiu ir bem na segunda etapa, e até conseguir o empate.

Publicidade

O ocorrido foi comentado pelo treinador Roger Machado que analisou o desempenho do time e que analisou os erros táticos da equipe.



"A busca pelo Biel no lugar no Luiz foi para tentar buscar espaços nas costas dos laterais do Flamengo, que tem uma característica de colocar muita gente à frente da linha da bola e tem um jogo apoiado pela característica de seus jogadores. A opção foi pela velocidade nas beiradas. O que não aconteceu bem foi que, ao retomar a bola, a gente ficou pouco tempo com a bola no pé. Foram muitos erros técnicos nos primeiros 20 minutos. Erros técnicos e individuais que não permitiram que a gente tivesse o contra-ataque. O Flamengo tem essa virtude de ficar com a bola e rodar. A gente não conseguiu encaixar no primeiro tempo.", disse.



Publicidade

Ainda que tenha criticado a postura da equipe no primeiro tempo, Roger exaltou a volta ao gramado, e chegou a dizer que o elenco tinha capacidade de virar o jogo, após uma chance desperdiçada por Luis Henrique.

"Hoje, confesso que a escalação inicial era justamente para que a gente conseguisse fazer um jogo no primeiro tempo e tentar levar uma vantagem a partir do intervalo. A gente imaginava que o Flamengo fosse dentro da sua característica e nos desse o campo que nos deu. Nós que não conseguimos utilizar essas pernas de velocidade. Mas que bom que a gente tem um banco à altura e que com as trocas no segundo tempo tivemos outra postura. Controlamos mais a bola, não entregamos fácil a bola para o adversário. Deixamos de apostar na primeira e na segunda, que acabava devolvendo... Ficamos mais com a bola, invertemos os lados..."



"Foram dois tempos distintos: um tempo para o Flamengo que chegou ao seu gol e talvez pudesse ter feito o segundo gol em algum outro momento. Mas na segunda etapa a gente voltou diferente para melhor, conseguimos o nosso gol. E talvez a gente tenha tido a bola principal em nossos pés", completou.