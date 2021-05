Michel Araújo em treino do Fluminense Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 20:46

Rio - Negociado pelo Fluminense, o meia uruguaio Michel Araújo realizou neste domingo o seu último treino pelo Tricolor. O jogador, de 24 anos, foi emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes, por 500 mil dólares (R$ 2,8 milhões), por um ano de contrato. As informações são do portal "globoesporte.com".

Publicidade

No clube árabe, Michel vai reencontrar Odair Hellmann, treinador do Fluminense, com quem viveu seu melhor momento e foi titular da equipe tricolor no Brasileiro. No acordo de empréstimo, o Al Wasl tem a opção de compra do jogador no valor de 3 milhões de dólares (R$ 16,8 milhões) ao fim do período.



O empréstimo já havia sido selado deste abril, no entanto, Michel Araújo seguiu treinando no Fluminense. Como a janela de transferências internacionais do país só abre no meio do ano, o meia vai planejar a viagem a organizar a mudança com a esposa e o filho que moram com ele no Rio.

Publicidade

Michel Araújo chegou ao Fluminense no começo do ano passado, após se destacar pelo Racing, do Uruguai. Ao todo, o jogador atuou em 44 partidas com a camisa tricolor e marcou duas vezes pelo clube.