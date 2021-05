Gabriel Teixeira Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - Revelado na base do Fluminense, Gabriel Teixeira viveu um momento especial no último sábado. O jogador, de 20 anos, foi escalado como titular por Roger Machado na decisão do Carioca contra o Flamengo. Ao falar sobre o momento, o meia-atacante disse ter realizado um dos grandes objetivos no futebol.

"A experiência que eu tive na minha primeira final foi muito boa. Foi uma sensação única estar de titular numa final contra o Flamengo no Maracanã, um sonho de criança. Sobre o resultado, todos nós do elenco já sabíamos que seria difícil, mas Fla-Flu é isso, não tem favorito", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



Gabriel Teixeira fez sua estreia no profissional na atual temporada e tudo vem acontecendo de forma muito rápida na sua carreira. O jovem falou sobre o fato de ter saído do anonimato e ser reconhecido nas ruas do Rio.

"A torcida tem me reconhecido, sim. É uma novidade para mim, e estou muito feliz. Nas redes sociais, uma galera tem me acompanhado, é muito gratificante", disse. Sobre a forma como deseja ser chamado, o atleta afirmou que prefere o nome composto.

"Biel é um apelido que tenho desde criança. Meus pais, irmãos e amigos sempre me chamaram assim. Eu gosto do apelido, mas prefiro que me chamem de Gabriel Teixeira", finalizou.