Mascarenhas foi titular no início da temporada de 2019 Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 12:51

Mascarenhas teve o contrato reativado com o Fluminense e seu nome apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na terça-feira. O lateral-esquerdo voltou de empréstimo do Vitória de Guimarães, de Portugal, e a diretoria tricolor ainda vai decidir o seu futuro, mas a tendência é que seja emprestado novamente a não ser que a comissão técnica optou por contar com ele, além de Egídio e Danilo Barcelos.



Aos 22 anos, Mascarenhas tem contrato com o Fluminense até o fim de 2022. Revelado por Xerém, o lateral estreou em 2017, mas nunca se firmou e disputou apenas 12 partidas, tendo marcado um gol.



Ao longo de 2018, Mascarenhas foi emprestado ao Botafogo-SP e Atlético-GO. Em 2019 voltou a jogar pelo Fluminense por oito partidas até ser emprestado ao Vitória de Guimarães.