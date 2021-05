Abel Hernández fez o gol de empate no primeiro jogo da final Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 19/05/2021 22:15

Rio - No grupo do Fluminense, o River Plate vive um drama para a partida contra o Indepediente Santa Fe, nesta quarta-feira. Com 20 casos de covid-19 no elenco, o clube tem apenas 11 jogadores disponíveis para o duelo e um jogador de linha improvisado no gol. Atacante do Fluminense, Abel Hernández projetou o duelo contra os argentinos na próxima semana.

"Falta uma semana para jogar contra eles. Não sei bem como é o protocolo de Covid, se os jogadores que estão com Covid poderão voltar para a partida contra a gente. Mas a gente tem que pensar no nosso jogo. Teremos a última partida contra eles, dependemos de nós mesmos e vamos atrás da classificação", comentou após o jogo contra o Junior na última terça.

O Fluminense deixou escapar a oportunidade de se classificar antecipadamente na Libertadores ao ser derrotado pelo Barranquila, no Maracanã, por 2 a 1. No entanto, ainda depende só de si para avançar no torneio. Antes, o Flu tem a segunda partida da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, também no Maracanã, no sábado, às 21h05.