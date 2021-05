Metinho, destaque da base tricolor Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 18:00

Rio - Além de Kayky, o Manchester City também chegou a um acordo para a compra do volante Metinho, também do Fluminense. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, de veículos como Sky Sport e Guardian, o jogador vai defender o clube inglês por cinco temporadas

Publicidade

No entanto, diferente de Kayky, Metinho irá defender outro clube antes de chegar ao futebol inglês. O jogador fará sua primeira temporada na França, pelo Troyes, por empréstimo. A venda do jogador faz o Fluminense embolsar cerca 5 milhões de euros (R$ 32,3 milhões, na cotação atual) mais aditivos por metas alcançadas.

Metinho fez parte da chamada "geração dos sonhos" do Fluminense. Além dele, Kayky, outros nomes que foram incorporados ao time profissional do Tricolor como Jefté e Matheus Martins. Os atletas conquistaram o título do Campeonato Brasileiro Sub-17 no ano passado.