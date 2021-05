Michel Araújo em treino do Fluminense Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 10:00

Rio - O meia uruguaio Michel Araújo, de 24 anos, se despediu do Fluminense nesta quinta-feira. O jogador foi emprestado pelo Tricolor ao Al Wasl, dos Emirados Árabes, por uma temporada. No clube do Oriente Médio, ele irá reencontrar o técnico Odair Hellmann com quem viveu seu melhor momento no clube carioca no ano passado.

"Foi uma temporada muito positiva, em que consegui jogar quase todos os jogos e a maioria deles como titular no Brasileiro, que é o campeonato mais importante do país. Eu senti muita confiança durante esse tempo. Também me senti muito identificado com o Fluminense, com a forma de jogar da equipe e o carinho da torcida. Agradeço sempre esse carinho", afirmou.



Apesar do seu empréstimo ter a opção de compra fixada, o jogador afirmou que deseja retornar ao Fluminense após cumprir seu novo vínculo com o clube árabe.

"Sinto gratidão e que vou voltar no ano que vem para continuar jogando no Fluzão. Vou sempre ser um torcedor do Fluminense. Acho que vai ser um ano muito bom para mim também. Para conseguir jogar lá e voltar no ano que vem melhor, mais forte e com mais dinâmica", disse o jogador.