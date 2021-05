Fabrizio Angileri AFP

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 19:24

Rio - Rival do Fluminense na última rodada da fase de grupos da Libertadores, o River Plate segue sofrendo com o surto de Covid-19 em seu elenco. O time argentino teve mais dois jogadores infectados pelo vírus: o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri e o meia José Paradela.

Com 21 casos de jogadores com Covid-19, o River teve problemas para escalar sua equipe contra o Santa Fé, na última quarta-feira. Como inscreveu apenas 32 atletas na Libertadores, o time de Marcelo Gallardo foi a campo apenas com os 11 titulares, sem reservas, e com o meio-campista Enzo Pérez improvisado no gol.

Publicidade

A boa notícia para os argentinos é que boa parte dos atletas infectados receberão alta na próxima segunda-feira e, caso testem negativo, poderão enfrentar o Fluminense. São eles: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux, Franco Petrolli, Paulo Díaz, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Santiago Simón, Nicolás de la Cruz, Agustín Palavecino, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Federico Girotti e Benjamín Rollheiser. Já Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán e Flabián Londoño Bedoya seguirão como desfalques.

Fluminense e River Plate se enfrentam na próxima terça-feira, às 19h15, no Monumental de Nuñez. Para depender apenas de si para garantir a vaga nas oitavas de final, o Tricolor precisa vencer a partida.