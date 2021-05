Roger Machado Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 11:28

Rio - O Fluminense foi derrotado pelo Flamengo na decisão do Campeonato Carioca no último sábado, no Maracanã, por 3 a 1. A equipe de Roger Machado agora vira a chave para a Libertadores, onde terá de buscar a classificação para a próxima fase no Monumental, diante do River Plate. O treinador do Tricolor falou em coletiva após o clássico.

"Não dá para definir um único problema, o desgaste, o emocional, problemas táticos. É um somatório de eventos que fez com que saíssemos do trilho nesses dois jogos. Jogos decisivos, muito importantes (...). Mas todo e qualquer argumento soa como uma desculpa na derrota", disse Roger Machado, antes de complementar:

Publicidade

"E eu não gosto de dar desculpas porque não faz parte do meu perfil. Eu gosto de assumir a minha responsabilidade e buscar alternativas. A partir de agora é buscar alternativas para que retomemos esse equilíbrio, para que voltemos aos trilhos (…). Vamos avaliar. Ver o que podemos acertar, ajustar, e seguir para terça-feira forte para a Libertadores", encerrou.