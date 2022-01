Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Mailson Santana/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtMailson Santana/Fluminense

Publicado 15/01/2022 18:46

Mesmo no banco de reservas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Luan Brito é vice-artilheiro do Fluminense na competição e já desperta interesse no futebol europeu. Mais precisamente do Dínamo de Kiev que, segundo o site 'GE', fez uma proposta nos últimos dias pelo jovem atacante de 19 anos.



Luan Brito fez dois gols na vitória do Fluminense na Copinha Reprodução de TV / SporTV

Entretanto, o valor de cerca de R$ 10 milhões não agradou a diretoria tricolor, que recusou a oferta. Filho do ex-jogador Marco Brito, Luan tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2024.



Nos juniores desde 2020, Luan Brito foi o artilheiro do time na temporada passada com 16 gols em 33 jogos, mesmo saindo do banco de reserva na maioria deles. Mesma situação acontece na Copinha. Ele já marcou três vezes na competição e está a um do titular John Kennedy, que já faz parte do elenco profissional.