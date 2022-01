Técnico Abel Braga no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 16/01/2022 12:26

No primeiro jogo-treino da pré-temporada, na tarde de sábado, Abel Braga utilizou e observou 24 jogadores no 3 a 0 sobre o o Porto Real, no CT Carlos Castilho. Sem poder contar com alguns nomes, o treinador testou algumas formações e já tem uma ideia de uma provável escalação para o início de 2022.

A formação mais testada e que dá pistas de como pode ser a equipe titular do Fluminense contou com Marcos Felipe, Pineida, Nino, David Braz e Marlon; Felipe Melo, André, Yago e Nathan; Willian e Fred. Assim como fez nos treinos da semana passada, Abelão avaliou o 3-5-2, em especial na hora do ataque, com os laterais virando alas.



O sábado também contou com o retorno ao CT de Luiz Henrique, recuperado da Covid-19 e que fará um trabalho específico de recuperação. O jovem atacante é uma opção para entrar no time quando estiver em condições. Recém-chegados, Cano e Cristiano não participaram da atividade, assim como Samuel Xavier, em quarentena, e Gabriel Teixeira, fazendo reforço muscular.



Os gols na vitória por 3 a 0 foram marcados por Yago e Fred, na primeira etapa, e Calegari, na segunda. O lateral, inclusive, tem chances de ser titular na estreia no Campeonato Carioca, dia 27, já que Pineida, só poderá jogar após a abertura da janela de transferências internacionais, dia 1 de fevereiro.