Técnico Abel Braga no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 17/01/2022 09:55

Rio - A contratação de Abel Braga dividiu opiniões entre a torcida do Fluminense, mas não na diretoria. Em entrevista ao site "GE", o diretor executivo de futebol, Paulo Angioni, explicou os motivos que levaram à cúpula tricolor a optar pela volta do experiente treinador.

"Eu nunca tinha trabalhado com o Abel. Tive duas oportunidades de trabalhar com ele, uma no Flamengo, mas quando ele foi para lá eu estava saindo; e quando cheguei aqui ele estava saindo (em 2018). Agora eu fui um dos grandes incentivadores da vinda dele porque o Abel é um treinador de dia a dia muito efetivo, e na beira do campo ele é uma excelência. A nossa clientela (elenco) encorpou muito, e a gente entendia que essa qualidade de serviço precisava ser do quilate e robustez do Abel. É uma pessoa que tem uma característica muito parecida com a nossa, de acolher, uma pessoa generosa e que lida muito bem com a harmonia", disse Angioni.

"Por essas coisas, aliadas ao que ele já construiu no futebol brasileiro, entendemos que era a melhor solução de todas. E para a nossa felicidade a conversa com o Abel demorou cinco minutos. Foi a conversa mais interessante que vi dos últimos anos em minha vida profissional. Porque ele estava desejoso de voltar ao Fluminense, que é uma casa onde ele diz que aprendeu tudo, chegou com 15 ou 13 anos aqui, então ele tem uma gratidão imensa. E para nós foi muito prazeroso, porque a grande retribuição da escolha é ver o desejo de quem você escolhe ser talvez até maior do que o seu, de tanta euforia que ele mostrou", completou.