Cristiano usará o número 15 no FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 17/01/2022 10:28

Rio - O mais novo reforço do Fluminense, Cristiano admite estar criando expectativas sobre sua estreia no Fluminense. Anunciado na última sexta-feira, o lateral deu entrevista à FluTV e contou que não vê a hora de jogar no Maracanã, e que já se arrepiou ao ver os vídeos da torcida tricolor no estádio.

"Acho que jogar no Maracanã lotado vai ser uma experiência totalmente diferente. Cheguei a me arrepiar quando vi os vídeos no Instagram, já me imaginei jogando e tendo essa torcida toda a favor. Isso é muito importante pra gente", contou o lateral.

Vindo do Sheriff, da Moldávia, o lateral de 28 anos assinou com o Tricolor por três temporadas. Além de Cristiano, o Fluminense também anunciou oficialmente as contratações dos atacantes Willian Bigode e Germán Cano, o volante Felipe Melo, o também lateral-esquerdo Pineida, e o zagueiro David Duarte. O time será comandado por Abel Braga, outra novidade da temporada.