Presidente Mário Bittencourt, e diretor executivo de futebol, Paulo Angioni.Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/01/2022 14:24

Rio - O diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, confirmou a saída do meia Juan Cazares, de 29 anos, onde tinha contrato até o fim de dezembro e não estava sendo aproveitado, em entrevista ao "GE". Ainda de acordo com o portal, o jogador tem proposta do Metalist, da Ucrânia.

Cazares, meio-campo do Fluminense Foto: Lucas Merçon/FluminenseFC

"A situação do Cazares é um pouco mais complexa. Ele é um excelente jogador, com uma qualidade de muita exuberância, mas na oportunidade que a gente entendeu que ele iria ter muito espaço para trabalhar não resultou nisso, por escolhas dos treinadores", disse o dirigente Paulo Angioni.

"E entendemos que para ele permanecer nessas condições, tornaria uma ocupação de espaço de outro, e ao mesmo tempo encareceria a nossa folha salarial. O jogador, de maneira muito elegante, também entendeu, assim como seus representantes, e fechamos um conceito de forma muito amigável", concluiu.