Elenco do Fluminense em 2021Divulgação

Publicado 17/01/2022 15:39

Rio - O Fluminense chegou, nesta semana, ao terceiro caso confirmado de Covid-19 recentemente em seus atletas. Em uma publicação nas redes sociais, o clube tricolor confirmou que o goleiro Marcos Felipe é mais um atleta contaminado com o novo coronavírus. O camisa 1 se junta ao lateral-direito Samuel Xavier e ao atacante Luiz Henrique, que também testaram positivo na última semana.

O atleta não chegou a treinar junto com o elenco nesta segunda-feira (17), e está afastado para cumprir isolamento nos próximos dias. De acordo com novo protocolo da Prefeitura do Rio de Janeiro, o isolamento pode ser de apenas cinco dias para pacientes assintomáticos, com necessidade de usar máscara até o sétimo dia.

O Fluminense estreia no Campeonato Carioca na quinta-feira, dia 27, contra o Bangu. O confronto ainda não possui local definido, mas a tendência é que o jogo seja no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.