Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Publicado 17/01/2022 18:25

Rio - O Fluminense concluiu o primeiro acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGNF), após adquirir a liberação de R$ 43 milhões, em 2019, para abater dívidas. O valor estava retido na Justiça devido ao processo que envolveu a venda do atacante Wellington Nem ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A informação é do portal "GE".

A operação foi realizada com o acréscimo da venda do centroavante Pedro à Fiorentina, da Itália, por R$ 7,5 milhões, para concluir o montante. No entanto, ainda faltava um saldo residual de R$ 3.221.086,41, referente a uma multa de má fé aplicada pela Justiça à gestão de Peter Siemsen, por uma "manobra" realizada na venda de Wellington Nem.

Por outro lado, a PGFN permitiu que o Fluminense pudesse parcelar o valor em 36 meses, que será encerrado no fim do atual mandato de Mário Bittencourt, em dezembro de 2022. Em 2020, durante os primeiros meses da pandemia da Covid-19, o Tricolor não conseguiu pagar os débitos diante da péssima situação financeira, que disparou não só para o Tricolor, mas para todos os clubes.

Ainda de acordo com o portal "GE", o Fluminense se comprometeu a efetuar o pagamento do débito até o fim de dezembro de 2021, um ano antes do que foi planejado. Após o pagamento, o processo foi encerrado.