Técnico Abel Braga no treino do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 18/01/2022 11:05

Rio - Com um contrato diferente do normal, Abel Braga retornou ao Fluminense pela quarta vez em sua careira. Bicampeão carioca (2005 e 2012) e campeão brasileiro (2012) com o Tricolor, o treinador assinou com o clube sem ter um tempo de vínculo estabelecido e sequer tem uma multa rescisória.

Em entrevista ao portal "ge.com", o diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, explicou que a boa relação do clube com o treinador fez com que elaborassem um contrato fora dos padrões do mundo do futebol.

"Por causa do bem-estar dele e nosso. Foi um negócio tão rápido e desejoso, que esses outros detalhes maiores, para amanhã ter uma briga jurídica, não existiram. Ele estava muito a fim de vir, e a gente queria muito que ele viesse. Juntou as duas coisas, e foi tudo muito prático de ser resolvido. Não teve dificuldade nenhuma", afirmou o dirigente, antes de completar:

"Ele está plenamente feliz, a cada dia estamos vendo o avanço do trabalho dele. É o que eu costumo dizer, as pessoas às vezes confundem velhice com antiguidade. O indivíduo pode ter uma idade um pouco maior, mas não quer dizer que é velho, é antigo. O Abel juntou toda a capacidade de trabalho que ele já tinha com conceitos modernos de enxergar futebol, dinamizar o futebol… Estamos plenamente felizes com ele. A cada dia que passa, ele me conquista mais", concluiu Angioni.