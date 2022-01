David Duarte no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 18/01/2022 13:27

Alvo do Fluminense desde 2021, David Duarte não foi liberado pelo Goiás - que recusou oferta de R$ 2,5 milhões - na temporada passada e precisou esperar um ano para, enfim, ser apresentado. Aos 26 anos, o zagueiro terá a grande chance na carreira, mesmo com a forte concorrência na defesa, e espera seguir os passos de Nino para se tornar ídolo da torcida.



"Com certeza minha vontade era ter vindo para cá, disputar uma Libertadores, estar em um time como o Fluminense, mas Deus sabe de todas as coisas. Tudo tem o seu tempo. Continuei trabalhando, fiz uma grande temporada pelo Goiás para que o Fluminense me quisesse. É um sonho realizado. Não só meu, mas de muitas pessoas que conviveram comigo. Espero que aconteça o mesmo trajeto do Nino: jogar e me tornar um ídolo também", afirmou durante a apresentação.



Mas para conseguir essa grande chance, David Duarte sabe que terá muito trabalho pela frente. A defesa do Fluminense vem sendo um ponto forte há dois anos com Nino, David Braz, Luccas Claro e Manoel. A possibilidade de Abel Braga utilizar o 3-5-2 também pode ajudar. De qualquer maneira, o zagueiro tem experiência em superar as expectativas. Afinal, ele revelou que só começou a jogar na base tardiamente, com 18 anos, no Goiás, seu único clube desde então.



"Muita gente não sabe o que passamos para estar aqui. Eu não tive base. Cheguei no Goiás com 18, meio desacreditado, mas as coisas aconteceram rapidamente. Com 19 anos subi para o profissional. Acabei tendo um período bom lá", recordou David Duarte, falando também sobre a disputa por posição no Fluminense.



"A concorrência é muito forte. Estou aqui para aprender, disputar minha vaga, quero jogar também. Vou dar meu melhor sempre dentro de campo. Se a torcida ficou desconfiada, não vai precisar, porque quando eu entrar em campo vou suar sangue para ser referência como eles que estão aqui".