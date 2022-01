Germán Cano em atividade do Fluminense no CT Carlos Castilho - Mailson Santana/Fluminense Football Club

Publicado 18/01/2022 14:15

Rio - O atacante argentino Germán Cano se juntou ao grupo do Fluminense no fim da última semana e deu início a sua preparação para a estreia do Tricolor na temporada, pelo Cariocão 2022. Por enquanto sem pensar muito nos primeiros compromissos, o centroavante se diz "tranquilo" e avaliou seus primeiros trabalhos.

"Estou tranquilo, treinando muito bem. Quando chegar a hora de jogar é fazer da melhor maneira para o time", disse Cano.

Ex-jogador do rival Vasco, Germán Cano assinou contrato com o Fluminense até o fim de 2024 é uma das esperanças de gol do clube das Laranjeiras nesta temporada.

O Fluminense estreia no Campeonato Carioca no dia 27 de janeiro, no estádio Luso Brasileiro, contra o Bangu.