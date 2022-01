Fred, Danilo Barcelos e Felippe Cardoso atuando pelo Fluminense - Daniel Castelo Branco

Publicado 18/01/2022 16:21

Rio - O técnico Abel Braga pode ter mais uma baixa no elenco tricolor. Depois da saída dos laterais Egídio, Wisney, Raí e Mascarenhas, Danilo Barcelos pode ser o próximo a deixar o elenco Tricolor. O atleta, que tem contrato com o Fluminense até o final de 2022, já pediu ao seu estafe para tentar entrar em acordo com o clube no sentido de seguir com sua vida em outro lugar.

Danilo Barcelos atuando pelo Fluminense Lucas Merçon/Fluminense

Com a chegada de Cristiano e Mario Pineida, Danilo já se viu como quarta opção para a posição no elenco. Além de perder vaga para os dois reforços, Marlon também está na sua frente na briga no setor.

Danilo Barcelos, porém, não descarta uma nova renovação com o Fluminense, com o intuito de ser emprestado para outro clube. No entanto, o lateral não tem interesse numa redução salarial, o que pode complicar as negociações.

Danilo está no Fluminense desde 2020, tem 41 jogos disputados e marcou apenas um gol com a camisa do Tricolor.