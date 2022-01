Cazares não é mais jogador do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 18/01/2022 18:52

Rio - O meio-campista Cazares, de 29 anos, não é mais jogador do Fluminense. O atleta rescindiu o contrato, que encerrava no fim de dezembro, com o Tricolor. O meia tem acerto encaminhado com o Metalist, da Ucrânia.

Sem espaço no Fluminense, a diretoria tricolor entendeu que o jogador não rendeu como era esperado e, em comum acordo, liberaram o jogador para poder ficar livre no mercado. A rescisão amigável foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário).

Antes de iniciar a pré-temporada, o Tricolor contratou apenas o meio-campista Nathan por empréstimo, do Atlético-MG, para o setor do meio-campo ofensivo. Além do jogador, o Fluminense conta apenas com Paulo Henrique Ganso.